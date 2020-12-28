Can Yaman'ın dizisi Sandokan konusu nedir? Can Yaman Sandokan bölüm başı ücreti ne kadar? Can Yaman yeni dizisi hakkında merak edilenler!

Adını tüm dünyada duyuran isimlerden olan ve yer aldığı projeleri ihraç edilen Can Yaman yeni başlayacak dizisi ile dikkatleri üzerine topladı. Peki, Can Yaman kimdir? Can Yaman'ın yeni dizisinin adı nedir? Can Yaman'ın yeni dizisinde alacağı ücret ne kadar? Can Yaman dizileri filmleri

Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş dizisiyle büyük beğeni toplayan Can Yaman, yeni dizi anlaşmaıyla gündem konusu oldu. Can Yaman Sandokan bölüm başı ücreti ne kadar? Can Yaman yeni dizisi hakkında merak edilenler!

CAN YAMAN SANDOKAN KONUSU NEDİR?

Bay Yanlış dizisinin final yapmasının ardından İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizide rol alacak. Sandokan dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran Sandokan karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.

CAN YAMAN SANDOKAN BÖLÜM BAŞI ALACAĞI ÜCRET NE KADAR?

Star'da yayınlanan Erkenci Kuş dizisiyle ünlenen oyuncu Can Yaman, İtalya'da dizi anlaşması yaptı. Can Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro (yaklaşık 925 bin TL) alacak.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Can'dır. Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı. Büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir.

İlkokul ve ortaokulu Bilfen Kolejinde okuduktan sonra Lise eğitimini ise İtalyan lisesinde tamamladı. Lise son sınıfta öğrenci değişimi programı ile Amerika'da Ohio'da okudu. Liseden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde burslu olarak okuyarak 2012 yılında mezun oldu. Yine üniversitedeyken değişim programıyla Washington'a gidip hukuk dersleri aldı.

2014 yılında, mezun olduktan sonra 1 yıl mecburi staj için Awaterhouse Coopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır.

Can Yaman, Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa başlamıştır.

Lisanslı basketbolcu olan yakışıklı oyuncu ayrıca Futbol, Gitar, Piyano, Bateri, Masa Tenisi, Rafting, Badminton'la ilgileniyor.

Türkçe, Lazca, İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Oyunculuğuna katkıda bulunacağına inandığı için dans eğitimi de almaya başlamıştır.

2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı "Gönül İşleri" adlı dizide Bedir karakterini canlandırırken başrollerini Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen, Sinem Kobal, Fırat Çelik, Sezai Aydın ve Can Yaman birlikte oynadılar.

2015 yılında yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı "İnadına Aşk" dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolde oynadı.

2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in yer aldığı "Hangimiz Sevmedik" adlı dizide Tarık karakterini canlandırdı.

CAN YAMAN FİLMLERİ DİZİLERİ

2018 - Erkenci Kuş (Can Divit ) (TV Dizisi)

2017 - Dolunay (Ferit)(TV Dizisi)

2016 - Hangimiz Sevmedik (Tarık) (TV Dizisi)

2015 - İnadına Aşk (Yalın Aras) (TV Dizisi)

2014 - Gönül İşleri (Bedir) (TV Dizisi)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Sahte Gelin

Ay Işında Şamata

Mavi oyunu

Haybeden Gerçek Üstü Konuşmalar

Göcekler Göğerince