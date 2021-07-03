Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta'nın tekne keyfi
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Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta'nın tekne keyfi

Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta'nın tekne keyfi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Evlilik yolunda olan Can Yaman ile İtalyan sunucu sevgilisi Diletta Leotta, romantik fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Mavi turda olan ikilinden yeni kare geldi. İşte detaylar...

Can Yaman ile İtalyan sunucu sevgilisi Diletta Leotta'nın, Türkiye tatili devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür mavi turda olan çift, teknede romantik fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, İtalya'da oynadığı 'Sandokan' dizisinde tanıştığı sevgilisi Leotta ile evlilik yolunda ilerliyor. Leotta kareye, "Güzel bir yolculuk" yazarak, beyaz kalp emojisi koydu. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde sunucuyu, ailesiyle tanıştırarak evlilik yolunda olduklarını söylemişti. Yaman, geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlük'te sevgilisi ve annesi Güldem Can ile babası Güven Can'la yemek yemişti. Oyuncunun annesi, "İnşallah seneye düğün olur" demişti.

Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta'nın tekne keyfi
Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta'nın tekne keyfi

Kaynak: Snob Magazin

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