Can Yaman, Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkı sonrası bakın ne yaptı...
18.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:50
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkının ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi. İşte o hamle...
Snob Magazin'in haberine göre; Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkı gündemdeki sıcaklığını koruyor.
Adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman, eski partnerinin yeni bir aşka yelken açması sonrası flaş bir hamlede bulundu.
Kaynak: Snob Magazin