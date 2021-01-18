Can Yaman, Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkı sonrası bakın ne yaptı...

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkının ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi. İşte o hamle...