Can Yaman, Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkı sonrası bakın ne yaptı...
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Can Yaman, Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkı sonrası bakın ne yaptı...

18.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:50
Can Yaman, Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkı sonrası bakın ne yaptı...

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkının ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi. İşte o hamle...

Snob Magazin'in haberine göre; Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkı gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman, eski partnerinin yeni bir aşka yelken açması sonrası flaş bir hamlede bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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