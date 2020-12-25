Can Tanrıyar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Can Tanrıyar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:02

Uçankuş Televizyonu sahibi Can Tanrıyar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Uçankuş Televizyonu sahibi Can Tanrıyar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tanrıyar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" fotoğrafını oylayan Tanrıyar, fotoğrafın kendisine film karesi izlenimini verdiğini söyleyerek, "Renkleri, kadrajı, anlamı ve verdiği mesaj... Küçük detaylara kadar resim gibi çizilmiş bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde "Muhammed bebeğin mutluluğu"

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy veren Tanrıyar, "Gerçekten baktıkça insanı duygusallaştıran çok güzel bir fotoğraf." dedi.

Spor kategorisinde foto muhabiri Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" fotoğrafına oy veren Can Tanrıyar, "Fotoğrafı diğer fotoğraflardan çok daha farklı buldum. Bildiğimiz fotoğraflardan çok daha başka bakış açısıyla yakalanmış. Baktıkça baktıran bir fotoğraf. Ben de zamanında fotoğraftan ödüller almış bir insanım. Bence diğerlerinden daha farklı." diye konuştu.

Can Tanrıyar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Can Tanrıyar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Can Tanrıyar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Can Tanrıyar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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