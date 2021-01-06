Can Kozanoğlu kimdir? Can Kozanoğlu hayatı ve biyografisi! Can Kozanoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Can Kozanoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Can Kozanoğlu hakkında merak edilenler. Can Kozanoğlu hayatı ve biyografisi. Can Kozanoğlu kimdir?

Sosyal medya gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Can Kozanoğlu merak konusu oldu. İşte Can Kozanoğlu hakkında merak edilen Can Kozanoğlu kimdir, Can Kozanoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CAN KOZANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1963

Kaç yaşında: 58 yıl yaşında

Nereli: Adana

Can Kozanoğlu, 1963 yılında Adana'da doğdu. Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Gazeteciliğe 1981 yılında Hayat dergisinde başladı. Aralarında Yeni Gündem, Nokta, Cumhuriyet ve Milliyet'in de bulunduğu çok sayıda gazete ve dergide muhabir, editör, köşe yazarı olarak çalıştı. Çeşitli mizah dergilerine takma isimlerle yazılar yazdı. Uzun yıllar boyunca TRT'de yayımlanan Okudukça isimli kitap programını sundu. Televizyonculuk kariyerini daha sonra CNN Türk ve NTV'de sunucu, belgeselci, editör, yönetici olarak sürdürdü.

Sosyoloji alanındaki çalışmalarını popüler kültür üzerinde yoğunlaştıran Can Kozanoğlu'nun futbol tutkusunun toplumsal boyutlarını ele aldığı ilk kitabı Bu Maçı Alıcaz 1990'da yayımlandı. Bunu, Türkiye'nin 80'li yıllarda yaşadığı toplumsal değişimi dönemin starları üzerinden anlattığı Cilalı İmaj Devri (1992) izledi. Pop Çağı Ateşi (1995), İnternet Dolunay Cemaat (1997) ve Yeni Şehir Notları'nın (2001) ardından, Kozanoğlu'nun ilk kurgu denemesi olan Acemi Eğitimi (2005) yayımlandı.