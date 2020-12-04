Can Kazaz Kızılgerdan şarkı sözleri | Can Kazaz Kızılgerdan albümü şarkıları
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Can Kazaz Kızılgerdan şarkı sözleri | Can Kazaz Kızılgerdan albümü şarkıları

04.12.2020 12:34 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:38
Can Kazaz Kızılgerdan şarkı sözleri | Can Kazaz Kızılgerdan albümü şarkıları

Can Kazaz yepyeni albümünü 4 Aralık itibariyle müzik dinleme platformlarından paylaştı. Yaptığı düetlerle de öne çıkan isimlerden biri olan Can Kazaz albümü içerisinde pek çok düete de yer verdi. Can Kazaz'ın sevilen şarkılarından biri olan Kızılgerdan sözlerini sizler için derledik.

Tarzı ile çok dikkat eden isimlerden biri olan Can Kazaz Kızılgerdan adlı albümünü piyasaya sürdü. Can Kazaz şarkıları nelerdir? Can Kazaz Kızılgerdan şarkı sözleri nelerdir?

CAN KAZAZ KIZILGERDAN ŞARKI SÖZLERİ

Hiçbir yerde bir evim yok

Yani sabit bir yerim yok

Bir sırt çantasında eşyalarla

Mutluluğumu özlüyorum

Bu denizler okyanuslar yüzünden

Doğru bildiğimi unutuyorum

Bir köy yolunda kahkahalarla

Kızgınlığımı saklıyorum

***

Yürüyorum

Yolumda yürüyorum

Anlaşılmadan yürüyorum

mmm

***

Bir kızılgerdan, meşe dalında

Gösteriyor güzelliğini

En masum şeyler bile iltifatsız

Heyecanımı özlüyorum

Üzülsem mi? kabullensem mi?

Napacağımı bilemiyorum of

Yüzüme vurduğum bir avuç suyla

Ağladığımı gizliyorum

***

Yürüyorum

Yolumda yürüyorum

Anlaşılmadan yürüyorum

***

Biraz daha anlam bulurdum

Bir başıma kalabilseydim

Her saniye yanımda birileri

Sağolun ama yoruluyorum

Çok çalıştım çok uğraştım

Sizin gibi olamıyorum

Bu narin ruhu bedenimde

Savaşırken taşıyamıyorum

***

Yürüyorum

Yolumda yürüyorum

Anlaşılmadan yürüyorum

***

Besteci: Can Kazaz

Söz Yazarı: Can Kazaz

Klip Yönetmeni: Öncü Doğu Gürsoy

Aranjör: Can Kazaz

Mix: Can Kazaz

Mastering: Buğra Kunt

Prodüktör: Can Kazaz

Elektrik Gitarlar: Efe Demiral

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