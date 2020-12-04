Can Kazaz Kızılgerdan şarkı sözleri | Can Kazaz Kızılgerdan albümü şarkıları

Can Kazaz yepyeni albümünü 4 Aralık itibariyle müzik dinleme platformlarından paylaştı. Yaptığı düetlerle de öne çıkan isimlerden biri olan Can Kazaz albümü içerisinde pek çok düete de yer verdi. Can Kazaz'ın sevilen şarkılarından biri olan Kızılgerdan sözlerini sizler için derledik.