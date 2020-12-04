Can Kazaz Kızılgerdan şarkı sözleri | Can Kazaz Kızılgerdan albümü şarkıları
Can Kazaz yepyeni albümünü 4 Aralık itibariyle müzik dinleme platformlarından paylaştı. Yaptığı düetlerle de öne çıkan isimlerden biri olan Can Kazaz albümü içerisinde pek çok düete de yer verdi. Can Kazaz'ın sevilen şarkılarından biri olan Kızılgerdan sözlerini sizler için derledik.
Tarzı ile çok dikkat eden isimlerden biri olan Can Kazaz Kızılgerdan adlı albümünü piyasaya sürdü. Can Kazaz şarkıları nelerdir? Can Kazaz Kızılgerdan şarkı sözleri nelerdir?
CAN KAZAZ KIZILGERDAN ŞARKI SÖZLERİ
Hiçbir yerde bir evim yok
Yani sabit bir yerim yok
Bir sırt çantasında eşyalarla
Mutluluğumu özlüyorum
Bu denizler okyanuslar yüzünden
Doğru bildiğimi unutuyorum
Bir köy yolunda kahkahalarla
Kızgınlığımı saklıyorum
***
Yürüyorum
Yolumda yürüyorum
Anlaşılmadan yürüyorum
mmm
***
Bir kızılgerdan, meşe dalında
Gösteriyor güzelliğini
En masum şeyler bile iltifatsız
Heyecanımı özlüyorum
Üzülsem mi? kabullensem mi?
Napacağımı bilemiyorum of
Yüzüme vurduğum bir avuç suyla
Ağladığımı gizliyorum
***
Yürüyorum
Yolumda yürüyorum
Anlaşılmadan yürüyorum
***
Biraz daha anlam bulurdum
Bir başıma kalabilseydim
Her saniye yanımda birileri
Sağolun ama yoruluyorum
Çok çalıştım çok uğraştım
Sizin gibi olamıyorum
Bu narin ruhu bedenimde
Savaşırken taşıyamıyorum
***
Yürüyorum
Yolumda yürüyorum
Anlaşılmadan yürüyorum
***
Besteci: Can Kazaz
Söz Yazarı: Can Kazaz
Klip Yönetmeni: Öncü Doğu Gürsoy
Aranjör: Can Kazaz
Mix: Can Kazaz
Mastering: Buğra Kunt
Prodüktör: Can Kazaz
Elektrik Gitarlar: Efe Demiral