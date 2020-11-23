Can Kakışım kimdir? Can Kakışım nereli, kaç yaşında, eğitim hayatı ve kitapları nelerdir?
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Can Kakışım kimdir? Can Kakışım nereli, kaç yaşında, eğitim hayatı ve kitapları nelerdir?

23.11.2020 20:50 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:54
Can Kakışım kimdir? Can Kakışım nereli, kaç yaşında, eğitim hayatı ve kitapları nelerdir?

Eğitim hayatındaki başarıları ile tanınan Can Kakışım kimdir? Can Kakışım nereli, kaç yaşında, eğitim hayatı ve kitapları nelerdir?

Siyaset - Politika, Sosyoloji kategorilerinde eserleri bulunan Can Kakışım kimdir? Can Kakışım nereli, kaç yaşında, eğitim hayatı ve kitaplarınelerdir?

CAN KAKIŞIM KİMDİR?

Can Kakışım 1983 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Trabzon'da tamamladı. Üniversite eğitimini ise Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını da aynı bölümde tamamladı. Yüksek lisans tezi olarak ise, "An analysis of the U.S. foreign policy attitudes in the post-cold war era and their implications at the global level" konusunu işledi. Doktora eğitimini ise İstanbul'da tamamlayan Can Kakışım, İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında doktora yaptı. Doktora tez döneminde Queen's Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Will Kymlicka ile çalıştı. 37 yaşında olan Can Kakışım, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Can Kakışım halen Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

CAN KAKIŞIM KİTAPLARI NELERDİR?

Doç. Dr. Kakışım'ın, İletişim Yayınları tarafından yayınlanan, "Sınıf, Etnisite ve Kimlik, Sosyalist Paradigmanın Evrimi" isimli kitabı bulunuyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 20:54:31. #1.14#
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