Çan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Görgün güven tazeledi - Haberler
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Çan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Görgün güven tazeledi

Çan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Görgün güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar odası 22'nci olağan seçimlerinde mevcut başkan Emin Görgün güven tazeledi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar odası 22'nci olağan seçimlerinde mevcut başkan Emin Görgün güven tazeledi.

Çan Belediyesi Düğün Salonunda sabah saatlerinde başlayan kongrenin divan başkanlığını Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Ünal Özcan yaptı. Mevcut Başkan Emin Görgün ve Barış Aksoy'un oda başkanlığı için girdiği seçimlerde 1434 delegenin 1180'i oy kullandı. Barış Aksoy 300 oy alırken, mevcut Başkan Emin Görgün 880 oy alarak güven tazeledi. Yapılan seçim sonucunda 8 oy da geçersiz sayıldı. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra birbirlerini tebrik eden adaylar, demokrasi gereği yapılan seçim Çan için hayırlı olsun dediler. Güven tazeleyen Başkan Emin Görgün, "Bir kez daha bu göreve bizi layık gören tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Görgün güven tazeledi

Çan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Görgün güven tazeledi

Çan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Görgün güven tazeledi

Çan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Görgün güven tazeledi

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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