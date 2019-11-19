Can Dündar'ın kitabı 'Tutuklandık' tiyatro sahnesinde
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Can Dündar'ın kitabı 'Tutuklandık' tiyatro sahnesinde

Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’ın tutuklu kaldığı dönemi anlatan, “Tutuklandık” adlı kitabından uyarlanan #WeAreArrested Londra sahnesinde.

19.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:19
Can Dündar'ın kitabı 'Tutuklandık' tiyatro sahnesinde

Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın tutuklu kaldığı dönemi anlatan 'Tutuklandık' adlı kitabından uyarlanan #WeAreArrested Londra sahnesinde.


Pippa Hill ve Sophie Ivatts tarafından tiyatroya uyarlanan İngilizce oyunda Can Dündar'ı Peter Hamilton Dryer canlandırıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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