Can Dündar'ın kitabı 'Tutuklandık' tiyatro sahnesinde
Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’ın tutuklu kaldığı dönemi anlatan, “Tutuklandık” adlı kitabından uyarlanan #WeAreArrested Londra sahnesinde.
19.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:19
Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın tutuklu kaldığı dönemi anlatan 'Tutuklandık' adlı kitabından uyarlanan #WeAreArrested Londra sahnesinde.
Pippa Hill ve Sophie Ivatts tarafından tiyatroya uyarlanan İngilizce oyunda Can Dündar'ı Peter Hamilton Dryer canlandırıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com