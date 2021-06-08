MİT Tırları davasında dosyası ayrılan sanık Can Dündar hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmasına yönelik yakalama emri...
MİT Tırları davasında dosyası ayrılan sanık Can Dündar hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.
MİT Tırları davasında dosyası ayrılan sanık Can Dündar hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı