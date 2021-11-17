ÇAN, ÇANAKKALE (İHA) - Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan Termal Otel önünde 10 KR 917 plakalı aracın sürücüsü Cihan Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Takla atan araçtan çevredeki vatandaşların ve 112 ekiplerinin yardımı ile çıkarılan yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.