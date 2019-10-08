Çan'da çocuklar hafta sonunu tiyatroda eğlenerek geçirdi

08.10.2019 11:36

Çan Belediyesi, kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında çocuklar ve aileleri için haftasonunu dolu dolu geçirdi.



Sadri Alışık Çevre Çocuk Tiyatrosunun sergilediği "La Fontaine Orman Mahkemesinde" adlı çocuk tiyatrosunu, çocuklarla ve velileriyle birlikte izleyen Başkan Bülent Öz, "Çocuklarıyla birlikte hafta sonu güzel vakit geçirmek için bir fırsat gören velilerimize; eğlenceli anlar yaşayan çocuklarımıza katılımları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"İlçemiz daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak" diyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Çanlı hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın sosyal imkanlarını arttırabilmek için birçok planlamamız hazır" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA