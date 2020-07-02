Çan'da alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi Çan'da alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi Çanakkale Çan ilçesine bağlı Terzialan-Kızılelma köyü yolu arasında Mustafa Gedik'e ait alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Çan'da alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi

ÇANAKKALE - Çanakkale Çan ilçesine bağlı Terzialan-Kızılelma köyü yolu arasında Mustafa Gedik'e ait alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Çan ilçesine bağlı Terzialan - Kızılelma köyü yolu arasında Mustafa Gedik'e ait 17 ZA 602 plakalı araç, Terzialan Kızılelma köyü arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı hareket halindeyken yanmaya başladı. Çan İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Gedik ve ailesi 17 ZA 602 plakalı özel araç ile Kızılelma köyü istikametine giderken aracın önünden kokuyu duydu. İnip araca bakan Gedik aracın yandığını fark etti. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Araç tamamen kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA