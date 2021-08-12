Çan'da akıllı duraklar dezenfekte edildi
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Çan'da akıllı duraklar dezenfekte edildi

Çan'da akıllı duraklar dezenfekte edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Çan ilçesinde akıllı duraklar temizlenerek dezenfekte edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde akıllı duraklar temizlenerek dezenfekte edildi.

Çan Belediyesinin, temiz çevre ve sağlıklı toplum anlayışı ile ilçede sık sık dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum anlayışıyla aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri personelimiz tarafından akıllı duraklarımızın temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele sürecinde toplumun her kesimi tarafından yoğun olarak kullanılan alanlarının temiz ve dezenfekte olması için planlama dahilinde personellerimizle sahada olmaya ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

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Çan'da akıllı duraklar dezenfekte edildi
Çan'da akıllı duraklar dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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