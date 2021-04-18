Can Bonomo duygularını anlattı

Can Bonomo, oğlu Roman'la fotoğrafını paylaşıp, duygularını anlattı. İki önce Öykü Karayel'le çocuğunu kucağına alan şarkıcı, duygusal mesaj yayınladı. İşte detaylar...

Can Bonomo, iki gün önce dünyaya gelen oğlu Roman'la fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Oğluyla kendisinin elini yayınlayan şarkıcı, "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.

Pax Romana

Pax Romana, Latince "Roma Barışı" anlamına gelir. Roma İmparatorluğu'nun uzun soluklu barış dönemi için kullanılır. Terim, Roma yönetimi ve Roma hukuku altında, aralarında kavga eden rakip liderlerin ve eyaletlerin, bazen sert bir şekilde, barıştırılmasından çıkmıştır.

Kaynak: Snob Magazin