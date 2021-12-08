Çan Belediyesi yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor - Haberler
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Çan Belediyesi yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor

Çan Belediyesi yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çanakkale'nin Çan Belediyesi yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmaya devam ediyor.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan Belediyesi yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmaya devam ediyor.

Çan Belediyesinin 'Hoş geldin bebek' projesi kapsamında yeni bebek sahibi olan ailelere hediyeler veriliyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Çocuklarımızın gülüşü, ailelerin mutluluğu ile gelecek nesillere armağanlarımızı sunuyoruz. Yeni doğan bebeklerimizi unutmuyor, 'Hoş geldin Bebek' projemiz kapsamında ailemizin birer parçası olarak kabul ettiğimiz evlatlarımıza sağlık ve huzur dolu yıllar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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