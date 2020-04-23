Çan Belediyesi'nden seyyar pazar uygulaması
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Çan Belediyesi'nden seyyar pazar uygulaması

Korona virüs salgını boyunca vatandaşların taze meyve ve sebze ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmeleri için Çan Belediyesi ve Çan Esnaf ve Sanatkarlar odası işbirliği ile mahallelere seyyar Pazar kuruldu.

23.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:34
Çan Belediyesi'nden seyyar pazar uygulaması

Korona virüs salgını boyunca vatandaşların taze meyve ve sebze ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmeleri için Çan Belediyesi ve Çan Esnaf ve Sanatkarlar odası işbirliği ile mahallelere seyyar Pazar kuruldu.

'Seyyar Pazar kapınızda' sloganıyla hayata geçirilen proje de salgın dolayısıyla pazara gitmekte zorluk çeken vatandaşlara kolaylık sağlamak amaçlandı. Seyyar pazar belirli saat aralıklarıyla Çan sokaklarında yer alacak.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, " korona virüs salgını boyunca her perşembe ve cuma günleri uygulayamaya koyacağımız ve 'siz evinizde, pazar kapınızda' sloganı kapsamında hayata geçirdiğimiz proje ile hemşehrilerimizin uygun fiyata pazar alışverişlerini kapılarının önünden yapabilecekler. Ayrıca ilçemizde kurulan pazartesi günleri kapalı pazar yerinde kurulan ve Cuma günleri Fatih Mahallesinde kurulan Cuma pazarları da devam edecektir" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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