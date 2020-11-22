Çan belediyesi'nden köylere dezenfekte desteği
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Çan belediyesi'nden köylere dezenfekte desteği

22.11.2020 09:47 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:52
Çan belediyesi'nden köylere dezenfekte desteği

Çanakkale Çan Belediyesi köylerdeki vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçeye bağlı Mallıköy, Bozguç ve Bostandere köylerinde Atomizer yöntemi ile dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Çanakkale Çan Belediyesi köylerdeki vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçeye bağlı Mallıköy, Bozguç ve Bostandere köylerinde Atomizer yöntemi ile dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "İlçe merkezimiz ve mahallelerimizde devamlı olarak Atomizer yöntemiyle dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Bu yöntem ile ilaçlamayı ilçemize bağlı üç köyümüzde vatandaşlarımız talepte bulundu, bizlerde bu talep doğrultusunda köylerimizde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdik. Covid-19 tedbirleri kapsamında kişisel tedbirlerimizi alalım maske ve temizlik kurallarına uyalım" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Çan belediyesi'nden köylere dezenfekte desteği
Çan belediyesi'nden köylere dezenfekte desteği
Çan belediyesi'nden köylere dezenfekte desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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