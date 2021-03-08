Çan Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çan Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

08.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:39
Çan Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Öz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanların 9 Mart günü izinli sayılacağını belirtti.

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Öz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanların 9 Mart günü izinli sayılacağını belirtti.

Çan Belediyesi tarafından Şehir Meydanında katledilen kadınları temsilen kadın ayakkabıları sergilendi. Başkan Öz, "Değerli emekçi kadınlarımız bugün 8 Mart. Bu vesileyle Çan belediyesi ve CHP kadın kollarımız ile bir tören yapmak istedik. Öldürülen, katledilen kadınlarımızı temsilen ayakkabılar bıraktık. 2020 yılında 408 kadınımız, 2021 yılında ise 67 kadınımız katledildi. Bunları böyle sergileyeceğiz unutmayacağız unutturmayacağız. Bu utanca dur diyoruz, kadına şiddete dur dememiz gerekiyor artık. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün kadınlar yerlere göklere sığdırılmayacak. Kadınların değerinden, yüceliğinden erkeklerle eşitliğinden haklarından bahsedilecek, ama maalesef bir günlüğüne. 100 yıldır kutluyoruz. Ama bir günlüğüne, bugün burada öldürülen kadınlara dikkat çekmek için ayakkabılar bıraktık, yokluklarının ne demek olduklarını biliyoruz. Biliyoruz ki kadınlar gidince arkalarında büyük boşluklar bırakırlar. Bir kadın gittiğinde bir ağır işçi, bir temizlikçi, bir bakıcı, anne, dost, arkadaş, sevgili gider. 8 Martı kutlamak kadına değer veren memleketlere yakışır. Maalesef kadın her türlü süslü söze, çiçeklere rağmen ikinci sınıf bir yuvayı mesut kılmanın yolu, o evin huzuru kadınının mutluluğundan geçer. Kadınlarımız mutlu olsun ki sadece Çan'a değil, Türkiye'ye koca bir gezegene huzur, barış huzur ve mutluluk gelsin" dedi.

Konuşmanın ardından ayakkabılara kadınlar tarafından kırmızı karanfil bırakılarak, iş yerlerinde çalışan kadınlara hediyeler dağıtıldı. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı
Çan Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Murat Balcı Rasim Öztekin Hakan Taşıyan Çağlar Ertuğrul
Spor Mesut Özil Mustafa Er Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çan Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:46:06. #1.15#
title