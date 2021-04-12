Can Bedenden Çıkmayınca şarkı sözleri! Barış Manço-Can Bedenden Çıkmayınca şarkı sözleri tamamı nedir?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı, Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? Şarkı sözleri izleyicilerimiz tarafından araştırılmaktadır. Peki, Can Bedenden Çıkmayınca şarkı sözleri nedir? Barış Manço-Can Bedenden Çıkmayınca şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı, Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca? Şarkı sözleri izleyicilerimiz tarafından araştırılmaktadır. Peki, Can Bedenden Çıkmayınca şarkı sözleri nedir? Barış Manço-Can Bedenden Çıkmayınca şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir? İşte detaylar haberimizde…

CAN BEDENDEN ÇIKMAYINCA ŞARKI SÖZLERİ!

Kara haber tez duyulur, "unutsun beni" demişsin

Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin

Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına

Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana

Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı

Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?

Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında

Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana

Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca

Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana

Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı

Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca?

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço (d. 2 Ocak 1943; Üsküdar, İstanbul - ö. 1 Şubat 1999; Kadıköy, İstanbul), Türk sanatçı; şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı Devlet Sanatçısı ve kültür elçisidir.

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece ölmüştür.