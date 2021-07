Can Ataklı Tele1'den ayrıldı mı? Can Ataklı neden yok? Can Ataklı kimdir?

Ekranların sevilen isimlerinden olan Can Ataklı hakkında Can Ataklı Tele1'den ayrıldı mı? Can Ataklı neden yok? gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Can Ataklı kimdir?