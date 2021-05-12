Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı
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Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / RECEP ÇİRİK - Haberler | Güncel

- Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı Ağrı'da çamura saplanan bir vatandaşın iki ineğini, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.

- Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı

AĞRI - Ağrı'da çamura saplanan bir vatandaşın iki ineğini, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.

Ağrı merkeze bağlı Suçatağı Köyünde Murat Nehri yakınlarında otlayan bir vatandaşa ait iki inek, farklı noktalarda çamura saplandı. İneklerinin çamura saplandığını gören vatandaş, kendi imkanları ile ineklerini kurtaramayınca durumu Ağrı belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri inekleri çamura saplandıkları noktalardan halat yardımı ile kurtararak sahibine teslim etti.

Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı
Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı
Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı
Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı
Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı
Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı
Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı
Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ÇİRİK

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