Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 5 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 5 ölü

20.10.2020 21:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 21:04
Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 5 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında dünden bu yana çıkan 2 silahlı çatışmada 5 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında dünden bu yana çıkan 2 silahlı çatışmada 5 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, direnişçilere ilişkin alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin dün Shopian ve bugün de Pulwama bölgesinde operasyon başlattığını açıkladı.

Polis, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında Shopian'da bu sabah saatlerine kadar süren çatışmada 2, Pulwama'da sabah saatlerinde başlayan çatışmada ise 3 direnişçinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmaların ardından direnişçilere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsü geçen sene kaldırılmıştı

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı "Birlik Toprağı"na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Ercan Kesal İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Serdar Aziz Eddie Newton Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Otobüs İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 5 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 21:07:48. #1.14#
title