Çamlıdere Benli Yaylası'nda şenlik

18.08.2019 09:40

Çamlıdere Çukurören Köyü Derneği Benli Yaylası Şenliği yapıldı.

Şenliğe, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Üyeleri, çok sayıda muhtar ve dernek başkanı katıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, şenlikte yaptığı konuşmada, Çamlıdere Benli Yaylası'nda böyle güzel bir topluluğun önünde olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Şenliğinizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın." dedi.

Kaynak: AA