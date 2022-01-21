Çamlıca Tepesi'ne lapa lapa kar yağdı - Haberler
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Çamlıca Tepesi'ne lapa lapa kar yağdı

Çamlıca Tepesi'ne lapa lapa kar yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde de etkili oldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde de etkili oldu. Çamlıca Tepesi'ne lapa lapa kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı. Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Karın yağmasıyla Çamlıca Tepesi beyaza büründü.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/ İHA)

Çamlıca Tepesi'ne lapa lapa kar yağdı

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