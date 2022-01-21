İstanbul'da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde de etkili oldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde de etkili oldu. Çamlıca Tepesi'ne lapa lapa kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı. Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Karın yağmasıyla Çamlıca Tepesi beyaza büründü.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/ İHA)

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