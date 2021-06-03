Çamlıca Kulesi'nde ilk evlilik teklifi
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Çamlıca Kulesi'nde ilk evlilik teklifi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un simgeleri arasına giren Çamlıca Kulesinde bir ilk daha yaşandı.

İstanbul'un simgeleri arasına giren Çamlıca Kulesinde bir ilk daha yaşandı. İstanbul'un yeni sembolü kule gençlerin mutlu anılarına da şahit oldu. Atakan Doğan isimli genç, Çamlıca Kulesinde bir ilki gerçekleştirerek kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ve Türkiye ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Çamlıca Kulesi kapılarını geçtiğimiz günlerde ziyaretçilerine açmıştı. Atakan Doğan isimli bir genç ise Çamlıca Kulesi'nin açılmasını fırsat bilerek bir ilki gerçekleştirdi.

Kule içerisinde yer alan ve 40. katta bulunan restoran bölümüne birlikte ziyarete geldiği kız arkadaşı Sevda Küçüksarıyıldız'a sürpriz evlilik teklifinde bulunan Doğan, Çamlıca Kulesi'nde ilk evlilik teklifi eden vatandaş oldu. Doğan'ın yerden 169 metre yükseklikteki eşsiz manzara eşliğinde ettiği teklifi kabul eden Sevda Küçüksarıyıldız ise duygusal anlar yaşadı. Müşteriler tarafından beğeni toplayan evlilik teklifi renkli görüntülere de sahne oldu.

İlk evlilik teklifi bize nasip oldu

İstanbul'un simgeleri arasına giren Çamlıca Kulesinde ilk evlilik teklifini gerçekleştiren Yasin Atakan Doğan, "Pandemiden dolayı evlilik teklifini yapamadım. 3-4 aydır bu anı bekliyordum. Çamlıca Kulesinin açılması güzel bir tevafuk oldu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Biz gençlere böyle bir imkan sağladı. Kule'de bir organizasyona gerek yok. Buranın manzarası her şeye yeter. Burada ilk evlilik teklifini gerçekleştirmek mutluluk oldu. Eş adayım çok beğendi. Güzel bir anı, hatıra oldu" diye konuştu.

"Bu kadarını tahmin etmemiştim"

Çamlıca Kulesinde ilk evlilik teklifi alan Sevda Küçükyıldız, "Ben çok heyecanlıyım. Çok mutlu oldum. Aslında bir şeyler tahmin etmiştim ama bu kadarını beklemiyordum" diye konuştu.

Çamlıca Kulesi'nde ilk evlilik teklifi
Çamlıca Kulesi'nde ilk evlilik teklifi
Çamlıca Kulesi'nde ilk evlilik teklifi
Çamlıca Kulesi'nde ilk evlilik teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çamlıca Kulesi'nde ilk evlilik teklifi - Haberler
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