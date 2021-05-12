Çamlıca Espor Zula Akademi Koç başvuruları başladı!

Başvurular hızla devam ediyor!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Çamlıca Espor Zula Akademi Koç başvurularının başladığını duyurdu. Gönderiye gelen etkileşimler ise koç pozisyonunun kısa bir süre içinde dolacağını gösteriyor.

Eğer siz de daha önce çeşitli espor takımlarında koç pozisyonunda çalıştıysanız ya da artık emekliliğinizin geldiğini düşünüp koç/analist pozisyonunda çalışmayı düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Organizasyonun Instagram üzerinden paylaştığı gönderiye giderek organizasyonla iletişime geçebilirsiniz. Gönderiye hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

Merak edenler için organizasyonun nisan ayında duyurduğu akademi kadrosu şu şekilde:

Anıl "Phobiaaa" Cesur

Yusuf "Neymar" Aydın

Umut "Makroo" Çiçek

Ali Osman "AimBot" Danışmaz

Kerem "N900" Özbey

Furkan "Mass" Uyar

Furkan "Makkos" Bedir

Kaynak: Playerbros