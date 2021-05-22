Çamlıca Espor CSGO kadrosu ile yollarını ayırıyor!
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Çamlıca Espor CSGO kadrosu ile yollarını ayırıyor!

Çamlıca Espor CSGO kadrosu ile yollarını ayırıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon yeni sezona acaba nasıl girecek?

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Çamlıca Espor CSGO kadrosu ile yollarını ayırıyor. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden bu duyuruyu yapmasa da Baransel "woxyy" Durak kişisel Twitter hesabı üzerinden bu duyuruyu paylaştı.

Baransel Durak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı duyuru ise şu şekilde:

Merhabalar, Çamlıca Espor'dan aldığımız izin ile CS: GO ekibi olarak organizasyon arayışına geçiyoruz. ESL Türkiye'de playoff'a kaldığımız için Yaz sezonuna davet alıyoruz. Bir yandan Esea InterMediate liginde de mücadele ediyoruz. 

Organizasyon ve takım arasındaki anlaşamazlığın ne olduğu ise henüz kesin olarak bilinmiyor. Baransel Durak ayrıca "Çamlıca ile aktif bir sözleşmemiz bulunmuyor." açıklamasını da yaptı. Bu da herhangi bir organizasyon oyuncuları transfer ederken transfer bedeli ödemeyeceği anlamına geliyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, organizasyona ve takıma gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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