Camiye sütyensiz girdiği için eleştirilen Amber Heard'dan açıklama geldi Dünyaca ünlü oyuncu Amber Heard, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelmişti. İstanbul'daki gezisinden kareleri Instagram hesabından paylaşan Heard, tarihi yarımadayı gezerken cami ziyaretinde sütyen giymemesi ve başörtüsünü sadece aksesuar olarak takması nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edildi. Ünlü oyuncu eleştirilere yanıt verdi

Ünlü aktör Johnny Depp'ten boşandıktan sonra temmuz ayında görülen iftira davasında eski eşiyle karşı karşıya gelen ve travmatik hatıralarını tekrar hatırlayan Amber Heard, yaşananlardan uzaklaşmak için soluğu Türkiye'de almıştı.

Rotasını ilk olarak Bodrum'a çeviren Heard, ardından İstanbul'a gelerek tarihi camilere yaptığı ziyaretle de çok konuşulmuştu. Ancak Amber Heard'ün cami ziyaretinde seçtiği kıyafet, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Birçok kullanıcı, camiye öyle bir kıyafetle girmenin saygısızca olduğunu savunarak Amber Heard'e tepkisini dile getirdi.

Twitter'da gündem olan Heard'ün kıyafetine gelen tepkilerden bazıları ise şöyle;

-Amber Heard'ün bir dine veya ırka saygısının olmadığını defalarca gördük. Cami gezerken çektirdiği fotoğraflarda, başörtüsünü bir moda aksesuarı şeklinde kullanmış, saçları ve boynu tamamen açık. Sütyen giymemiş. Bu fotoğrafı daha önce de paylaşmıştı ama hemen silmişti. Şimdi tekrar paylaşmış.

-Amber Heard gerçekten camiye göğüs uçları belirgin bir şekilde girdi değil mi? Bu saygısızlık!

Sosyal medyada kendisi hakkında yazılan suçlamalara karşı Heard, sessizliğini şahsi Twitter hesabından bozdu.

Konu hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Hayır. Görünüşe bakılırsa bunun 'yazılması' için her kim para vermişse yeterince para verilmemiş.& ;Basitleştireyim: Camiler gerçek yerlerdir. Müzeler ve kiliseler de. Başörtüsü (ziyaret edebilmek için bazen gerekli olan yerlerde) de. Gizem çözüldü" diyerek tek bir paylaşımla kıyafetinde hiçbir sorun olmadığını savundu. (Kaynak: Sözcü)





Kaynak: Snob Magazin