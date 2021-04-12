Camilerde teravih namazı olacak mı? 2021 Ramazan ayında Camilerde yatsı namazından sonra teravih namazı kılınacak mı?
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Camilerde teravih namazı olacak mı? 2021 Ramazan ayında Camilerde yatsı namazından sonra teravih namazı kılınacak mı?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Camilerde teravih namazı olacak mı? 2021 Ramazan ayında Camilerde yatsı namazından sonra teravih namazı kılınacak mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Camilerde teravih namazı olacak mı? Camilerde teravih namazı kılınacak mı? merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" açıklamasında bulundu. Peki, yatsı namazından sonra teravih namazı olacak mı?

Camilerde teravih namazı olacak mı? 2021 Ramazan ayında Camilerde yatsı namazından sonra teravih namazı kılınacak mı? Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı bugün mü başlıyor? Teravih namazı ne zaman kılınacak?

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Korona vakalarında yaşanan artış nedeniyle kısıtlamalar tekrardan geri gelirken, teravih namazıyla ilgili açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" ifadelerinde bulundu.

Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" ifadelerinde bulundu. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" ifadelerine yer verdi.

"TERAVİH NAMAZLARI YASAK OLMAYACAK" DENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, Ramazan ayında kılınan teravih namazlarıyla ilgili, "Teravi namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı" ifadelerini kullanmıştı.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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