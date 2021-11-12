Camilerde sosyal mesafe kuralı kaldırıldı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde mesafeli saf düzeni ile ilgili yeni bir açıklama yaparak eski saf düzenine dönüleceğini açıkladı. Diyanet açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 salgını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır.''

CAMİLERDE sosyal MESAFE KURALI KALDIRILDI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yılı aşkın süredir cemaatlerde saf düzenine izin verilmiyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ile bu uygulamaya son verildi. Genelgede, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi gereklidir" ifadesi yer aldı.

"YENİ DÜZENLEME YAPILMASI GEREKLİ GÖRÜLMÜŞTÜR"

Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür.

Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı"

#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek? — Haberler (@Haberler) November 12, 2021

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