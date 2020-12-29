Camiden yardım kasası çalan hırsız yakalandı
29.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:15
Gaziantep'te bir camiden yardım kasasını çalan şahıs polisler tarafından suçüstü yakalandı.
Gaziantep'te bir camiden yardım kasasını çalan şahıs polisler tarafından suçüstü yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde bir camiye girerek yardım kasasını çalan O.P. isimli şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı