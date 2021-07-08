CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip illerden olan Muş'ta sağlık ekipleri, gittikleri köylerde muhtarlarla birlikte camiden Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak, halkı aşı olmaya davet etti.

KORONAVİRÜS ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip illerden olan Muş'ta sağlık ekipleri, gittikleri köylerde muhtarlarla birlikte camiden Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak, halkı aşı olmaya davet etti. Köy konağında toplananlara ise Covid-19 aşıları yapıldı.

Muş'ta aşılama oranını artırmak için sağlık ekipleri, sahaya çıktı. Şehir merkezindeki sağlık merkezlerine ulaşım noktasında sıkıntı çekebileceklere kendileri giden ekipler, aşı çalışması gerçekleştiriyor. Köy köy dolaşarak aşı yapan ekipler, Tekyol köyüne de gitti. İlk olarak köy muhtarı Yalçın Çaldır'la görüşen sağlık çalışanları, meydanda hazırlıklarını tamamladı. Köyde yaşayanları aşılamayla ilgili bilgilendirmek isteyen Toplam Sağlığı Merkezi Doktoru Resul Karakaya ve muhtar Yalçın Çaldır, camideki hoparlörle çağrıda bulundu. Türkçe ve Kürtçe anonslar yapan doktor ile muhtar, köylüleri aşı olmaya davet etti. Anonsu duyarak, köy konağına gelenlere ise gerekli işlemler sonrası aşıları yapıldı.

'BİZE GELMELERİNİ BEKLEMEDİK'

Halkın korunabilmesi için aşılama oranının yükselmesi gerektiğini belirten Dr. Resul Karakaya, camiden yaptıkları anonslarla köylüyü aşı olmaya davet ettiklerini söyledi. Karakaya, Şehir merkezinde insanların bize gelmesini beklemedik. Bu nedenle köylere gidip, stant kurup, insanlara anons yaparak, çağrı yaparak daha fazla aşı sayısına ulaşmayı istedik. Bu sayede pandemiyi daha erken bir şekilde bitirebilmeyi amaçlıyoruz. Sağlık personeli olarak elimizden geleni de yapıyoruz. Elimizden geldiğince daha fazla aşı sayısına ulaşmaya çalışıyoruz. Tekyol köyünde de anonsla çağrı yaptığımız vatandaşların aşı olmalarını sağladık diye konuştu.

Tekyol köyü muhtarı Yalçın Çaldır ise Sağlık ekibi köyümüze geldi. Köy camisinden Kürtçe ve Türkçe anonslar yaparak, köylüyü camiye kadar getirdik. Burada aşı işlemlerini yapmayı sağladık dedi.

Köylerine kadar gelen sağlık ekiplerine üçüncü doz aşısını yaptıran Sabri Durbak da Köy sakinleri olarak hepimiz aşımızı olduk. Devletimiz var olsun. Bizler devletimizin yardımcısıyız. Allah işimizi de devletimizin işini de rast getirsin diye konuştu.

CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aşı da şart tedbir de! Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti ön plana çıkıyor
Aşı da şart tedbir de! Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti ön plana çıkıyor
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?' sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir durum yok
Sağlık Bakanı Koca'dan "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir durum yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Varank Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kaya Selin Şekerci İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 09:50:15. #1.15#

title