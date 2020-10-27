Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik
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Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik

27.10.2020 10:09 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:30

Tarihi caminin avizelerine asılan ampullerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İlber Ortaylı, duruma tepki gösterdi.

Ünlü Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından tarihi Laleli Camisinin avizelerinin fotoğrafını paylaşarak uzun bir mesajla tepkisini dile getirdi.

Avizeye takılan lambaları "Zevksizlik" olarak nitelendiren Ortaylı, "Tarihi İstanbul'u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş" ifadelerini kullandı.

Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik

İşte Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

"Laleli Camii, Nuruosmaniye'deki bağıran barok üslubun aksine biraz daha Osmanlılaşmıştır ama orijinal ve güzel bir eserdir. Medresesi 1911 yangınında dört duvar haline gelmiş. Mübahat Kütükoğlu Hoca bunu tespit etmişti. Kütüphanesinin encamını İsmail Erünsal Hoca anlatıyor. İçindeki yazmalar eksiksiz olarak Süleymaniye Kitaplığı'na nakledildi.

Bir zevksizlik, bu camii de sardı. Muhteşem avizeye takılan lambalar, haklı olarak sosyal medyanın dikkatini celbetti. Tarihi İstanbul'u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş.

Bazı camilerimizde çok meraklı, hatta eserin tarihini tetkik eden imamlar ve müezzinler var. Bazılarında ise hiç böyle bir eğilim görülmüyor. Suriçi'ndeki tarihi camilerin personelinin Osmanlı estetiğinden (bediiyatından) anlamaları lazım. Vakıf Genel Müdürlüğü'nün de devamlı bir teftiş kuruluyla bu tarihi eserleri gözden geçirmesi şarttır."

Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik

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Haber Yorumları (7)
BOBO: gerçekten doğru söylemiş, o tarihi mabedin ruhuna yakışmamış
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADİL: Sen kimsin müslümanların camisi hakkında yorum yapıyorsun dinimi küfreden bari müslüman olsa diye söz vardır bilir misin
Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
IIII: nasıl cahil nasıl kaba nasıl gerizekalısın. Adam kötü bir şeymi demiş lambayı eleştirmiş caminin değerini anlatarak. Doğru sözylüyor iğrenç bir görüntü olmuş o güzelim camiye olmuş mu o led lambalar?çirkinlik abidesi olmuş göz kirliliği resmen
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