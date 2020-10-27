Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik

Tarihi caminin avizelerine asılan ampullerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İlber Ortaylı, duruma tepki gösterdi.

Ünlü Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından tarihi Laleli Camisinin avizelerinin fotoğrafını paylaşarak uzun bir mesajla tepkisini dile getirdi.

Avizeye takılan lambaları "Zevksizlik" olarak nitelendiren Ortaylı, "Tarihi İstanbul'u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş" ifadelerini kullandı.

İşte Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

"Laleli Camii, Nuruosmaniye'deki bağıran barok üslubun aksine biraz daha Osmanlılaşmıştır ama orijinal ve güzel bir eserdir. Medresesi 1911 yangınında dört duvar haline gelmiş. Mübahat Kütükoğlu Hoca bunu tespit etmişti. Kütüphanesinin encamını İsmail Erünsal Hoca anlatıyor. İçindeki yazmalar eksiksiz olarak Süleymaniye Kitaplığı'na nakledildi.

Bir zevksizlik, bu camii de sardı. Muhteşem avizeye takılan lambalar, haklı olarak sosyal medyanın dikkatini celbetti. Tarihi İstanbul'u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş.

Bazı camilerimizde çok meraklı, hatta eserin tarihini tetkik eden imamlar ve müezzinler var. Bazılarında ise hiç böyle bir eğilim görülmüyor. Suriçi'ndeki tarihi camilerin personelinin Osmanlı estetiğinden (bediiyatından) anlamaları lazım. Vakıf Genel Müdürlüğü'nün de devamlı bir teftiş kuruluyla bu tarihi eserleri gözden geçirmesi şarttır."