Camide imam, salonda golbol antrenörü

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da imamlık yapan Ahmet Hakan Tunç, akşamları da spor salonunda görme engelli sporculara golbol öğretiyor.

Merkez Çemberlitaş köyünde imamlık yapan Tunç (23), ilçe müftülüğü tarafından geçici olarak görevlendirildiği kent merkezindeki Hoca Ömer Camisi'nde müezzinlik yapıyor.

Camideki görevinin bitmesinin ardından akşamları Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'na giden Tunç, burada Adıyaman Görme Engelli Spor Kulübü golbol takımını yardımcı antrenör olarak müsabakalara hazırlıyor.

İmam Ahmet Hakan Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokul yıllarında halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü rahatsızlığı nedeniyle yüzde 80-90 oranında görme kaybı yaşadığını söyledi.

Ailesinin içine kapanmaması için kendisini spora yönlendirdiğini, görme engelliler kategorisinde judo ve golbol müsabakalarına katıldığını anlatan Tunç, "Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra gözlerimi tedavi ettirdim. Gözlerim şu anda iyi görüyor. Gece araç dahi kullanabiliyorum." dedi.

Tunç, 3 yıldır imamlık yaptığını bunun yanı sıra Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübünde yardımcı antrenör olarak görev aldığını dile getirerek, "Spor salonunda görme engelli kardeşlerimi golbol müsabakalarına hazırlıyorum. Onlara yardımcı oluyorum. Hem camide imamlık yapıyorum hem de engelli kardeşlerimi şampiyonaya hazırlıyorum." ifadesini kullandı.

Tunç, golbol takımının 22-26 Temmuz'da Türkiye Görme Engelliler Federasyonunca Karaman'da düzenlenecek Golbol Erkekler ve Bayanlar 2. Lig 1. Devre müsabakalarına çıkacaklarını belirterek, kulübün şu an Golbol 2. Ligi'nde mücadele ettiğini, hedeflerinin 1. Lig'e çıkarak şampiyonluk elde etmek olduğunu bildirdi.

Sporcu Muhammed Ertan da her akşam Ahmet Hakan Tunç gözetiminde golbol antrenmanı yaptıklarına değinerek, "Ahmet hoca, gözlerinde daha önce görme problemi olduğu için antrenmanlarda bize yardımcı oluyor. Kendisinin bizi çalıştırmasından dolayı çok mutluyuz. Biz hocamıza, 'Sosyal imam' diyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA