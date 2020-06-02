Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
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Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı

Ankara'da sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ikindi namazı kılındığı sırada camiye giren kimliği belirsiz kişi, imamın cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
02.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:25

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin cemaat namaz kıldığı sırada camiye girip, imamın cep telefonunu alarak kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Çankaya Harbiye Mahallesi'nde bulunan Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, camide sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ikindi namazı kılındığı sırada içeriye girdi.

Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı

BİR SÜRE CEMAATİ KONTROL ETTİ

Girişte bir süre cemaati kontrol eden şüpheli, daha sonra imam Osman Doğan'ın odasına geçti. Şüpheli, imamın cep telefonunu alarak camiden ayrıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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