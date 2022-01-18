Cami ve belediyeye ait tuvaletlerin pisuvarları kırıldı - Haberler
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Cami ve belediyeye ait tuvaletlerin pisuvarları kırıldı

Cami ve belediyeye ait tuvaletlerin pisuvarları kırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde cami ve belediyeye ait tuvaletlerin pisuvarları kırıldı.

ULUBORLU, ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Uluborlu ilçesinde cami ve belediyeye ait tuvaletlerin pisuvarları kırıldı. Uluborlu Belediye Başkanı Tuna sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gece yarısı camii ve tuvaletlerin pisuvarları kırıldı. Belediye Başkanı Aziz Tuna, sosyal medya hesabından kırık pisuvarların resimlerini paylaşarak, "İstemeyerek bu görüntüleri paylaşıyorum. Ama Uluborlu'muza hiç yakışmayan, Uluborlu'nun hak etmediği şeyler bunlar. Gene soyu ve sütü bozuklar işbaşında. Musluk camimizin ve Kale bölgesindeki tuvaletlerimizin pisuvarları (bana göre hainlerce) kırılmış. Bunu yapanlar size sadece şunu diyorum; Allah sizi bu işleri yaparken karşıma çıkarmasın. İşte o gün Allah yardımcınız olsun" dedi. - ISPARTA

Cami ve belediyeye ait tuvaletlerin pisuvarları kırıldı

Cami ve belediyeye ait tuvaletlerin pisuvarları kırıldı

Cami ve belediyeye ait tuvaletlerin pisuvarları kırıldı

Cami ve belediyeye ait tuvaletlerin pisuvarları kırıldı

Cami ve belediyeye ait tuvaletlerin pisuvarları kırıldı

Cami ve belediyeye ait tuvaletlerin pisuvarları kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uluborlu, Isparta, Mevla, Medya, Politika, Haber

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