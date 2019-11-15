Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor (5)
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Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor (5)

Arama çalışmalarından görüntüler Muhabir Kerem Kocalar'ın anonsu GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 20 saat geride kaldı.

15.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:51
Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor (5)

Arama çalışmalarından görüntüler

Muhabir 'ın anonsu - 'te merkez ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 20 saat geride kaldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor (5)
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