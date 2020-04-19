Cami imamı hat sanatını ham deriye işliyor Cami imamı hat sanatını ham deriye işliyor Uşaklı imam yüzlerce yıllık sanatı deriye işleterek yaşatıyor Desinatörlükten gelen yeteneğini deriyle birleştiren imamı görenler şaşırıyor Uşak'ta din görevlisi Ahmet Mert üniversite eğitimi sırasında öğrendiği hat sanatını alışılmışın dışında...

Cami imamı hat sanatını ham deriye işliyor

Uşaklı imam yüzlerce yıllık sanatı deriye işleterek yaşatıyor

Desinatörlükten gelen yeteneğini deriyle birleştiren imamı görenler şaşırıyor

UŞAK - Uşak'ta din görevlisi Ahmet Mert üniversite eğitimi sırasında öğrendiği hat sanatını alışılmışın dışında gerçek deriye işliyor. Camilerin kapalı olmasından dolayı günün büyük çoğunluğunu evinde kurduğu atölyesinde geçiren Mert, 100 yıllık sanatı yaşatmaya çalışıyor.

Ulubey İlçesi'nde yaşayan ve bir çocuk babası olan 41 yaşındaki Ahmet Mert, üniversite yıllarında seramik, çini, ahşap, duvar süslemesi, tezhip gibi pek çok alanda eğitim gördü. Bu alanlar içerisinden hat sanatını seçen Mert, 18 yıldır ustası olduğu hat sanatını gerçek deriye işliyor. Aynı zamanda Ulubey ilçesindeki Ulu Cami'nde imamlık yapan Mert, ham deriler üzerine genellikle Kur'an lafzı ve hadisler işliyor. Hummalı çalışma sonucu ortaya çıkan eserlerin kendisine huzur verdiğini belirten Mert, sanatını kar amacı gütmeden yapıyor. Camilerin cemaate kapalı olması nedeniyle, camiye Kur'an-ı Kerim okumaya giden Mert, evindeyken ise zamanının büyük bir kısmını sanatına ayırıyor.

"Yetenek kurslarına yazıldım"

İmamlık görevine 8 yıl önce başladığını dile getiren Mert imamlıktan önce desinatörlük (desen çizici) yaptığını ve desen işleme yeteneğinin buradan kaynaklandığını belirtti.

Mert, konuşmasının devamında hat sanatına başlama hikayesinden kısaca bahsetti:

"Yetenek kurslarına yazıldım. Oradaki kurslarda da belirli üniversitelerin yetenek sınavlarına başvurdum. Bu arada Gazi Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretmenliği bölümünü kazanıp orada üniversite hayatıma başladım. Bölümümden dolayı el sanatları ile ilgili bütün alanları gördük sayılır. Tabi burada bana deri cazip geldi. Ben de deri çalışmalarına imam olduktan sonra devam ettim."

"Yaptığım iş zahmetli ama seviyorum"

Mert, hat sanatını deriye işlerken sabırla yaptığını ve manevi huzura ulaştığını kaydetti.

İnsanların yeteneğini duyduklarında şaşırdığını dile getiren Mert, tablolarından yakın çevresine hediye ettiğini belirterek, "Normalde bir imam portföyü vardır ya. İnsanlar bizlerin böyle çalışmalarla uğraştığını duyduklarında biraz şaşırıyorlar. Bu yaptığımız çalışmalar ham deri olduğu için biraz zahmetli ve maliyetli ve bulması da biraz zor. Maliyetli de olsa biz bunu hobi amaçlı yapıyoruz. Biraz da stresimizi, yorgunluğumuzu atmak için uğraşıyoruz, iyi geliyor" dedi.

Kaynak: İHA