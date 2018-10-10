Cami Girişine Bağış İçin Çelik Para Kasası Konuldu (2)

MÜFTÜ ÇAKI: BİLGİMİZ YOK

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, cami girişine kasa konulmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Konu ile ilgili Müftülük olarak hiçbir bilgilerinin olmadığını belirten Çakı, "Bu uygulama, yardım toplama yönergesine de uygun değildir. Bazı camilerde bu tür kasalar var ancak bu yaklaşım bizim talimatlarımıza uygun değildir. İnsanlar 3-5 TL atıyorlar. Caminin koruma derneği açıyor ve tutanağa alıp ihtiyaçlarda kullanıyorlar. Ancak bizim böyle bir uygulamamız yok. Arkadaşlara bu yönde hiçbir talimatımız yoktur. Özellikle 'Ahiret sermayesi' gibi ifadeler çok yanlış ve gereksizdir. Kesinlikle kasa oradan kaldırılacaktır" diye konuştu.

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