Cami avlusunda bıçaklama olayının şüphelisi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde cami avlusunda çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçaklayan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
27.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:56
Samsun'un Bafra ilçesinde cami avlusunda çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçaklayan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Altınkaya Mahallesi Perçin Sokak'ta bulunan Yavuz Selim Camisi avlusunda E.A. ile S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmada E.A., kavga ettiği S.K.'yi sağ baldırından bıçakladıktan sonra kaçtı.
Polis ekipleri şahsı Bahçeler Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA