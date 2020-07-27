Cami avlusunda bıçaklama olayının şüphelisi yakalandı
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Cami avlusunda bıçaklama olayının şüphelisi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde cami avlusunda çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçaklayan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Cami avlusunda bıçaklama olayının şüphelisi yakalandı
27.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:56

Samsun'un Bafra ilçesinde cami avlusunda çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçaklayan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Altınkaya Mahallesi Perçin Sokak'ta bulunan Yavuz Selim Camisi avlusunda E.A. ile S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmada E.A., kavga ettiği S.K.'yi sağ baldırından bıçakladıktan sonra kaçtı.

Polis ekipleri şahsı Bahçeler Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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