Cami altındaki sandalye atölyesinde yangın
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Cami altındaki sandalye atölyesinde yangın

Esenler'de cami altında faaliyet gösteren sandalye atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

18.09.2020 01:15 | Son Güncelleme: 18.09.2020 01:32

Esenler'de cami altında faaliyet gösteren sandalye atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Rumeli Caddesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nin alt katında bulunan sandalye atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede cami ve çevresini sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Cami altındaki sandalye atölyesinde yangın

Kaynak: AA

AA Editörü - İbrahim Halil Aktürk
İbrahim Halil Aktürk
AA Editörü
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