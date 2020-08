Cameron Diaz kimdir? Cameron Diaz oyunculuğu bıraktı mı? Cameron Diaz'ın oynadığı filmler nelerdir? 1972 yılında doğan Amerikalı oyuncu Cameron Diaz, oyunculuğu ve sempatik tavırları ile en sevilen oyuncular arasındadır. Cameron Diaz kimdir? Cameron Diaz oynadığı filmler nelerdir?

Çok sayıda filmde rol alan ve 2000 yılındaki Charlie'nin Melekleri film serisi ile tanınmıştır. Cameron Diaz oyunculuğu bırakıyor mu?

CAMERON DİAZ KİMDİR?

Cameron Diaz, 30 Ağustos 1972 yılında San Diego'da dünyaya geldi. İspanyol kökenli Kübalı bir baba ile İngiliz, Alman ve kısmen Çeroki kökenli ABD'li annenin kızı olan Diaz, 16 yaşında Hollywood'da bir partide tanıştığı fotoğrafçı sayesinde Elite Model Ajansı ile bir anlaşma imzaladı Modellikteki başarısı Japonya, Avustralya, Morocco ve Paris'te çalışmaya, Mademoiselle ve Seventeen gibi dergileride resimlerinin çıkmasına ve Calvin Klein, Coca Cola ve Levi's gibi büyük şirketlerin reklam kampanyalarında rol almasına neden oldu. 1994'de Jim Carrey'in başrol oynadığı "The Mask/ Maske" adlı aksiyon komedi filminde sinema kariyerine ilk adımını attı. Diaz en son 2014 yılında 'Annie', 'Sex Tape' ve 'The Other Woman' adlı filmlerle seyirci karşısına çıkmıştı.

CAMERON DİAZ OYNADIĞI FİLMLER NELERDİR?

2000 yılında tüm dünyada seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve gişe rekorları kıran filmdir

2002 Yılında Ateşli ve Tatlı

2003 Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz la hayranlarının karşısına geçti.

2004 Ağustos ayında Shrek 2 ile tekrardan sinemaya döndü daha sonra.

2005 Yılında Yerinde Olsam.

2006 Yılında Tatil.

Ve 2007 de beklenen film olan Shrek 3 le gösterime girdi film sadece Amerika'da 6 Haftada 300 Milyon Dolar ı aştı ve büyük bir başarıya imza attı.

CAMERON DİAZ OYUNCULUĞU BIRKIYOR MU?

Hollywood yıldızı Cameron Diaz, oyunculuğu bıraktı. Ünlü oyuncunun oyunculuğu bıraktığını arkadaşı Selma Blair açıkladı. Bu kararı oyuncunun eşi Benji Madden ile daha çok zaman geçirmek için aldığı belirtildi.