Cameron Diaz kimdir? Cameron Diaz oyunculuğu bıraktı mı? Cameron Diaz'ın oynadığı filmler nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cameron Diaz kimdir? Cameron Diaz oyunculuğu bıraktı mı? Cameron Diaz'ın oynadığı filmler nelerdir?

1972 yılında doğan Amerikalı oyuncu Cameron Diaz, oyunculuğu ve sempatik tavırları ile en sevilen oyuncular arasındadır. Cameron Diaz kimdir? Cameron Diaz oynadığı filmler nelerdir?

Cameron Diaz kimdir? Cameron Diaz oyunculuğu bıraktı mı? Cameron Diaz'ın oynadığı filmler nelerdir?
06.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:37

Çok sayıda filmde rol alan ve 2000 yılındaki Charlie'nin Melekleri film serisi ile tanınmıştır. Cameron Diaz oyunculuğu bırakıyor mu?

CAMERON DİAZ KİMDİR?

Cameron Diaz, 30 Ağustos 1972 yılında San Diego'da dünyaya geldi. İspanyol kökenli Kübalı bir baba ile İngiliz, Alman ve kısmen Çeroki kökenli ABD'li annenin kızı olan Diaz, 16 yaşında Hollywood'da bir partide tanıştığı fotoğrafçı sayesinde Elite Model Ajansı ile bir anlaşma imzaladı Modellikteki başarısı Japonya, Avustralya, Morocco ve Paris'te çalışmaya, Mademoiselle ve Seventeen gibi dergileride resimlerinin çıkmasına ve Calvin Klein, Coca Cola ve Levi's gibi büyük şirketlerin reklam kampanyalarında rol almasına neden oldu. 1994'de Jim Carrey'in başrol oynadığı "The Mask/ Maske" adlı aksiyon komedi filminde sinema kariyerine ilk adımını attı. Diaz en son 2014 yılında 'Annie', 'Sex Tape' ve 'The Other Woman' adlı filmlerle seyirci karşısına çıkmıştı.

Cameron Diaz kimdir? Cameron Diaz oyunculuğu bıraktı mı? Cameron Diaz'ın oynadığı filmler nelerdir?

CAMERON DİAZ OYNADIĞI FİLMLER NELERDİR?

2000 yılında tüm dünyada seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve gişe rekorları kıran filmdir

2002 Yılında Ateşli ve Tatlı

2003 Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz la hayranlarının karşısına geçti.

2004 Ağustos ayında Shrek 2 ile tekrardan sinemaya döndü daha sonra.

2005 Yılında Yerinde Olsam.

2006 Yılında Tatil.

Ve 2007 de beklenen film olan Shrek 3 le gösterime girdi film sadece Amerika'da 6 Haftada 300 Milyon Dolar ı aştı ve büyük bir başarıya imza attı.

Cameron Diaz kimdir? Cameron Diaz oyunculuğu bıraktı mı? Cameron Diaz'ın oynadığı filmler nelerdir?

CAMERON DİAZ OYUNCULUĞU BIRKIYOR MU?

Hollywood yıldızı Cameron Diaz, oyunculuğu bıraktı. Ünlü oyuncunun oyunculuğu bıraktığını arkadaşı Selma Blair açıkladı. Bu kararı oyuncunun eşi Benji Madden ile daha çok zaman geçirmek için aldığı belirtildi.

Cameron Diaz kimdir? Cameron Diaz oyunculuğu bıraktı mı? Cameron Diaz'ın oynadığı filmler nelerdir?

İlgili Haberler

Serkan Şenalp kimdir? Serkan Şenalp kaç yaşında? Serkan Şenalp oynadığı diziler nelerdir? Serkan Şenalp'in eşi Esengül Yılmaz kimdir?
Serkan Şenalp kimdir? Serkan Şenalp kaç yaşında? Serkan Şenalp oynadığı diziler nelerdir? Serkan Şenalp'in eşi Esengül Yılmaz kimdir?
Ben Affleck kimdir? Ben Affleck filmleri nelerdir? Ben Affleck sevgilisi Ana de Armas kimdir? Ana De Armas kaç yaşında?Ben Affleck gençliği
Ben Affleck kimdir? Ben Affleck filmleri nelerdir? Ben Affleck sevgilisi Ana de Armas kimdir? Ana De Armas kaç yaşında?Ben Affleck gençliği
Bryan Cranston kimdir? Breaking Bad oyuncusu Bryan Cranston filmleri nelerdir? Bryan Cranston'un aldığı ödüller nelerdir?
Bryan Cranston kimdir? Breaking Bad oyuncusu Bryan Cranston filmleri nelerdir? Bryan Cranston'un aldığı ödüller nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı Spor
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gupse Özay Beren Saat Merve Boluğur
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Cameron Diaz kimdir? Cameron Diaz oyunculuğu bıraktı mı? Cameron Diaz'ın oynadığı filmler nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 16:37:46. #1.14#
title