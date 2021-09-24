Camdaki Kız yine izleyiciden tam not aldı…

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın önceki akşam (23 Eylül Perşembe) yayınlanan 12. bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla bir kez daha ekrana damgasını vurdu.

Koroğlu Konağı'nda Nalan'ı etkisi altına alan gerginlik…

Ekrana gelen 12. bölümde; Nalan'ın ( Burcu Biricik ) Selen (Selma Ergeç) ile bir cafede otururken kendisine yaklaşan basının yönelttiği kışkırtıcı sorulara verdiği cevapların çarptırılması bir magazin krizine neden oldu. Rafet (Tamer Levent) çarptırılan haberler e öfkelendi ve konakta her zamankinin aksine Nalan ve Muzaffer'i ( Enis Arıkan ) de etkisi altına alan yüksek bir gerilim yaşandı. Bu sırada Feride (Nur Sürer) ve Adil (Şerif Erol) arasındaki anlaşmazlıklar gün geçtikçe yükseldi. Heyecanla takip edilen bölümün son sahnelerinde ise Rafet'in otelde fenalaşması üzerine yardımına ise Hayri koştu.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Orhan Eşkin, Selma Ergeç, Şenay Kösem, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D'de…

Hürriyet - Magazin Haberleri