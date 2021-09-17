Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Nalan ve Sedat'ın yeni hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Feride'nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil'in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent'in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin'le derttedir.

Rafet'in Nalan'ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan'ı çok üzer ama durumu kabullenir. Gülcihan ve Selen'le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan zor durumda!

Muzo, Nalan ve Sedat'ı gözetleyen Feride'yi yakalar. Feride'nin aklı ise kızındadır. Öte yandan Nalan aile içerisinde zor bir durumda kalır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan annesini arar. Ancak Feride'den hiç ummadığı bir söz duyacaktır.

CAMDAKİ KIZ 12.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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