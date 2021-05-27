Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 7. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu?

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Mayıs Perşembe yayınlanan 6. bölümde Feride, Sedat ve Nalan'ı öpüşürken görüyor.

Sedat ve Nalan'ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla, Feride, Nalan'ın hayatını yeniden zindan etmeye başlar. Rafet ise, Sedat ve Nalan ilişkisinin sorunsuz devam etmesinden ötürü oldukça mutludur. Bu yüzden Nalan'ı Koroğlu ailesinin namına yaraşır bir düğün alışverişine götürmeye karar verir. Gülcihan, ailesine karşı oldukça cimri olan Rafet'in Nalan'a çok pahalı bir hediye verdiğini öğrenir. Bu durum Gülcihan'ı çileden çıkarır ve sonunda öfkesi ona çok büyük bir hata yaptırır. Diğer yandan Sedat, Nalan'la ilgili her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğü için, yeniden çapkınlığa döner. Ama hiç beklemediği bir kişi, onu büyük bir hatanın eşiğinden çevirecektir.

Nalan kendisini aşkın büyüsüne kaptırmışken, babasının da desteğiyle, Feride'den gizlice Sedat'la buluşmaya karar verir. Bu buluşmada, hayatının en mutlu anını yaşar. Ancak onu bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat ve Cana yeniden bir araya geliyor!

Feride, Nalan'ı Sedat'la gördükten sonra Nalan için yapacakları tam bir felaket olacaktır. Sedat, Cana'ya karşı koyamaz ve tekrar bir araya gelir. Feride, Nalan'a Sedat'la evlenene kadar görüşmeyeceğini söyler. Ancak Sedat, en kısa sürede Nalan'la evlenmek ister. Sedat ve Nalan'ın gizli görüşmesi ise Feride'nin tüm kapıları kapatmasına neden olur.

CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!