Camdaki Kız Melisa kimdir, gerçek adı nedir? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? Zeliş Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı?

Camdaki Kız Melisa kimdir, gerçek adı nedir? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor.Muzo'nun sevgilisi olarak diziye dahil olan Melisa'nın, Sedat ile olan geçmişi de merak konusu haline geldi. Zeliş Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı?

CAMDAKİ KIZ MELİSA KİMDİR?

Muzo'nun Nalan'a hayatımda biri var yalanının ardından Muzo para karşılığında yemekte kendisine eşlik edecek bir kadın ile anlaşmıştı. Dizide Melisa karakterine hayat veren Yüsra Geyik ile Muzo arasında yeşermeye başlayacak olan aşk hikayesinde Muzo, Melisa'ya bağlanırken onu hediyelerle şımartıyor.

Yüsra Geyik

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 doğumlu. Samsun'da dünyaya gelen ünlü isim ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Geyik, Arka Sokaklar dizisinde Zeliha karakterine hayat verdikten sonra son olarak Camdaki Kız dizisinde Muzo (Enis Arıkan)'ın sevgilisi Melisa karakterine hayat veriyor.

15 yıl boyunca "Arka Sokaklar"da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha'yı canlandıran Yüsra Geyik, artık Kanal D'nin reyting rekortmeni bir başka dizisi "Camdaki Kız" ile ekranda boy gösterecek. Genç oyuncu, Muzo'nun (Enis Arıkan) kız arkadaşını canlandıracak.

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