Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Camdaki Kız oyuncuları kimler?
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Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Camdaki Kız oyuncuları kimler?

22.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:56
Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Camdaki Kız oyuncuları kimler?

Camdaki Kız dizisi yakında izleyici ile buluşacak. Peki, Camdaki Kız ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Camdaki Kız oyuncuları kimler? Camdaki Kız konusu nedir?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, izleyici le buluşacak. Peki, Camdaki Kız konusu nedir?Camdaki Kız ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Camdaki Kız oyuncuları kimler?

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan ve Sedat'ın karanlık geçmişi!

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

"Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?"

Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Camdaki Kız, Perşembe günü 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Kanal D'nin yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi Camdaki Kız'ın kadrosu belli oldu. Hazırlıklara başlayan ekip, geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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