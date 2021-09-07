Camdaki Kız'ın fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözlerine tepki yağıyor
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Camdaki Kız'ın fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözlerine tepki yağıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Nalan'ın annesi Feride'nin damadı Sedat'a "Madem kocalık vazifeni layığıyla yapmayacaktın niye evlendin?" demesi sosyal medyada tepki çekti.

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin fragmanı da tepki çekti.

"KOCALIK VAZİFENİ YAPMAYACAKTIN MADEM NİYE EVLENDİN?"

Nalan ve Sedat'ı evlendirdikten sonra rahat bir nefes alacağı düşünülen Feride bu sefer de kızının özel hayatına karışmaya başlıyor. Sedat ile Nalan'ın birlikte olmadığını öğrenen Feride damadını karşısına alarak "Madem kocalık vazifeni layığıyla yapmayacaktın niye kızımla evlendin?" diyerek hesap soruyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Feride karakterinin bu sözlerinin ardından dizi sosyal medyada gündem oldu. Ekranda böyle sahnelerin olmasından rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı "Bu senaryoyu nasıl bir mantıkla yazdınız?" diyerek tepki göstermeye başladı.

İşte o tepkilerden bazıları...

Camdaki Kız'ın fragmanındaki 'Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?' sözlerine tepki yağıyor
Camdaki Kız'ın fragmanındaki 'Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?' sözlerine tepki yağıyor
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Camdaki Kız'ın fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözlerine tepki yağıyor - Haberler Magazin
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