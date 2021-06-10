Camdaki Kız Hayri kim, kim olacak? Camdaki Kız Hayri'yi kim oynayacak?

Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları izleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisinin sezon finali fragmanında görülen Hayri karakteri merak konusu oldu. Camdaki Kız dizisi, bu akşam sezon finaliyle ekranlara gelecek. Peki, Camdaki Kız Hayri kim olacak? Camdaki Kız Hayri'nin gerçek hikayesi ne? Camdaki Kız Hayri kim, kim olacak? Camdaki Kız Hayri'yi kim oynayacak?

Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları izleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisinin sezon finali fragmanında görülen Hayri karakteri merak konusu oldu. Camdaki Kız dizisi, bu akşam sezon finaliyle ekranlara gelecek. Peki, Camdaki Kız Hayri kim olacak? Camdaki Kız Hayri'nin gerçek hikayesi ne? Camdaki Kız Hayri kim, kim olacak? Camdaki Kız Hayri'yi kim oynayacak? İşte detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Ama evliyken böyle bir ilişki yaşamayacak kadar namuslu olduğu için kocasından boşanır ve Hayri ile 7 yıl sürecek olan bir ilişkiye başlar. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız sezon finali bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Türlü olaylar sonucu Nalan ve Sedat'ın düğün günü gelir çatar. Cana Sedat'ın peşini bırakmamakta ısrarcıdır. Feride'ye yaklaşarak ikiliyi ayırmaya çalışır fakat Feride Cana'ya dersini verir. Bunun üzerine son kozunu kullanarak Sedat'ın aklını çelmeyi dener. Sedat bir kez daha onun tuzağına düşer. Düğün gecesi Nalan Sedat'ın yanından kaçar, annesinin de kapıyı üzerine kapatmasıyla koridorda bir başına kalan Nalan'ın yardımına Hayri yetişir. Bu sırada Nalan ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenir.

Karısı Türkan köydeki kuma hayatına alışkın olduğu için Nalanı kolayca kabullenir. Nalan da çocukları babasız kalmasın diye Hayri'den boşanmasını istemez. Bir gün karısını ve çocuklarını Nalanla tanıştırır. Türkan Nalanı çok sever, sürekli kızlarını alıp onu görmeye gider. Ona göre Nalan görgülü, terbiyeli hanım bir kadındır o yüzden bu ilişkiden hiç rahatsız olmaz. Hayri resmi nikahlı evlidir ve aslında karısı Türkan'dan boşanmak istememektedir. Laz kızı hem Hayri'yi hem karısını sürekli tehdit eder. Hayri bir türlü bu işin içinden çıkamaz ve bir gün kendi evinin bahçesinde Laz kızı tarafından bıçaklanarak öldürülür. Hayri'nin ölümü hem kendi ailesini hem de Nalanı perişan eder.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİM OLACAK?

Camdaki Kız Hayri rolü için söylentiler ve iddialar söz konusu ancak şimdilik bunları doğrulayan herhangi bir kaynak yok.